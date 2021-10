Nach Evakuierung in Ulm: Polizei nimmt mutmaßlichen Erpresser fest

Nach der Räumung eines Kaufhauses in Ulm hat die Polizei einen mutmaßlichen Erpresser festgenommen. Er soll einen unbekannten Gegenstand im Kaufhaus deponiert haben.

Das Kaufhaus in der Innenstadt war am Freitagvormittag geräumt worden. SWR

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft hat ein 62-jähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg am Lech am vergangenen Freitag versucht, ein Ulmer Kaufhaus zu erpressen. Er habe einen zunächst unbekannten Gegenstand in dem Kaufhaus in der Fußgängerzone abgestellt und Geld gefordert.

Zudem soll er mit einem größeren Schaden gedroht haben, falls seine Forderungen nicht erfüllt würden. Wegen des Gegenstandes war es zu einem Polizeigroßeinsatz gekommen, das Kaufhaus musste geräumt werden und ein Teil der Fußgängerzone sicherheitshalber abgesperrt werden. Der Tatverdächtige wurde am Sonntag in seinem Wohnort festgenommen, am Montag erließ ein Richter Haftbefehl gegen den 62-Jährigen.