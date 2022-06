So sieht es in Florian Zimmers Magietheater in Neu-Ulm aus

Am Mittwochabend eröffnet der Ulmer Magier Florian Zimmer sein Magietheater in Neu-Ulm. Schon vor der Premiere hat er einen Einblick in den Neubau und seine Premierenshow gegeben.

ULMglaublich - so heißt das Programm, mit dem der Ulmer Zauberer Florian Zimmer sein Magietheater eröffnet. Bis da hin war es ein langer Weg. Planmäßig hätte die Eröffnung 2019 sein sollen, aber Pandemie und Lieferengpässe haben das Projekt immer weiter nach hinten verschoben. Schon vor der Premiere gab es am Wochenende einen kleinen Einblick in die Show und eine Tour durch den millionenteuren Neubau in Neu-Ulm.

Bei einer seiner Illusionen baut sich das Ulmer Münster durch Zauberhand aus einem Kartenspiel auf. Der Heimatbezug war dem Magier bei seinem Programm wichtig, erzählt er: "Das ist mein Dankeschön an Ulm und Neu-Ulm, für die Region."

Florian Zimmer auf der Bühne des neuen Magietheaters. Der Bezug zu seiner Heimat war ihm für sein Premierenprogramm besonders wichtig. Florian Zimmer

Magietheater als Florian Zimmers größter Trick

Florian Zimmer hat schon am Wochenende eingeladen. Zu einer Vorabbesichtigung seines Theaters. Er selbst führt durch seine neue Heimat. Im Foyer hängen in Anlehnung ans Ulmer Münster stilisierte gotische Fensterbögen als Lichtelemente von der Decke. An der Bar gibt es bereits Getränke, die Gastronomie läuft sich warm für den Premierenabend. Dieses Theater ist vielleicht so etwas wie Zimmers größter Trick. Es gab Rückschläge und drei Jahre Verzögerung.

"Das hat mir gut getan, diese Zeit zu haben."

Zeitverzögerung kam dem Projekt zugute

Dem kann der Magier mittlerweile aber auch etwas Gutes abgewinnen. "Es ist schöner geworden, es ist größer geworden. Am Anfang war es viel, viel kleiner. Und auch die Gastronomie, die sich jetzt entwickelt hat, das kam erst im Laufe der Zeit dazu. Das hat mir gut getan, diese Zeit zu haben."

Viele Zuschauer bei der Vorpremiere im neuen Magietheater von Florian Zimmer in Neu-Ulm. Florian Zimmer

Was sich nach der Premiere zeigen muss ist, ob das Magietheater eine Sogwirkung über die Region hinaus entwickeln kann. Florian Zimmer selbst ist vom Standort in Neu-Ulm an der B10 überzeugt. Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) und ihr Ulmer Amtskollege Gunter Czisch (CDU) sehen das bei der Vorpremiere ähnlich.

"Wir sind ganz stolz auf dieses neue Magietheater. Es ist ja sicherlich eine Besonderheit und Einzigartigkeit. Hier, aber auch überregional", sagte Albsteiger bei der Vorpremiere. Gunter Czisch geht noch einen Schritt weiter: "Es schafft wirklich weltweit Anziehung. Florian Zimmer hat einen supertollen Namen. Ich glaube, wir sind auch ein Stück stolz, dass ein Sohn unserer Doppelstadt so Furore macht und hier seinen Traum verwirklicht, und nicht irgendwo anders."

Florian Zimmer mit Oberbürgermeistern Katrin Albsteiger auf der Bühne. Florian Zimmer

Der Neubau des Magietheaters ist das Eine. So kurz vor der offiziellen Premiere liegt der Fokus von Florian Zimmer aber eher auf seiner Show. Auch davon gab er am Wochenende einen kleinen Vorgeschmack, der bei den ersten Zuschauern schon gut ankam.

"Mein Ansatz ist, dass ich Illusionen zeige, die noch nie jemand vorher gesehen hat. Wo auch andere Magier drinsitzen und fasziniert sind."

200 Shows pro Jahr geplant

Aber nicht nur die Erwartungen der Zuschauer an die Premierenshow sind hoch, auch Florian Zimmer selbst setzt hohe Ansprüche an sich und sein Programm.

"Mein Ansatz ist, dass ich Illusionen zeige, die noch nie jemand vorher gesehen hat. Wo auch andere Magier drinsitzen und fasziniert sind", sagt er. Ob ihm das gelingt, davon wird sich ein ausverkauftes Haus am Premierenabend überzeugen können. Wer für die dafür keine Karten mehr bekommen hat: Gelegenheiten gibt es noch genug. Florian Zimmer will in seinem eigenen Theater rund 200 Mal pro Jahr auftreten.