per Mail teilen

Der Regen-Sommer hat der Landwirtschaft auf der Ostalb überwiegend gut getan. Natur und Feldfrüchte haben von Niederschlägen profitiert. Aber nicht alle Landwirte hatten Glück.

Landwirt Andreas Engelhard ist gut davongekommen. Der häufige Starkregen der letzten Wochen hat seinem landwirtschaftlichen Betrieb in Jagstzell-Dankoltsweiler so gut wie nicht geschadet. Das sagte er am Freitag bei einer Pressekonferenz des Ostalbkreises.

Die Ernte 2021 sorgt bei der Pressekonferenz des Ostalbkreises teilweise für zufriedene Gesichter. SWR Frank Polifke

Ernte der Wintergerste schwierig

Manche andere Landwirte auf der Ostalb waren schlechter dran. Vor allem die Ernte der Wintergerste war in einigen Gegenden schwierig, erzählt Hubert Kucher, der Vorsitzende des Bauernverbands Ostalb-Heidenheim. Mancherorts seien im tiefen Boden sogar Mähdrescher eingesunken, weiß Kucher. Die Landwirte hätten oft zu kämpfen gehabt, hieß es.

Wenig zu jammern

Die Ernte 2021 ist deswegen aber keineswegs eine Katastrophen-Ernte. Im Gegenteil: Selten hatten die Landwirte so wenig zu jammern wie in diesem Jahr. Nach drei oder vier trockenen Jahren ist der Regen für die Landwirtschaft eine Wohltat. Laut Hubert Kucher hat der Wald davon ebenso profitiert wie Wiesen und Getreide.

Kleine Körner durch den Regen

Vereinzelt hatten Bauern durch Hagelschlag aber einen Totalausfall. Oder der Niederschlag hat ihnen den Ertrag förmlich "weggeregnet", so drückt es Gerd Mezger vom Getreidevermarkter BayWa aus. Und noch eine Folge hat der nasse Sommer: Die Korngröße ist oft klein, weil das viele Wasser im Boden die Nährstoffe verdünnt. Folge: Pro Korn ist die Mehlmenge geringer. Die Landwirte können sich trotzdem freuen: Die weltweite Getreideernte war geringer als in den Vorjahren, die Nachfrage ist dadurch gestiegen.

Zwei Wochen Sonnenschein wären ideal

Beim Weizen dürfen die Bauern beim Verkauf mit rund 185 Euro pro Tonne rechnen. Noch ist die Ernte im Gang, der Mais steht noch auf den Feldern. Auch bei Andreas Engelhard in Dankoltsweiler steht er gut. Wenn die Bauern allerdings einen Wunsch noch frei hätten: Zwei Wochen mit Sonnenschein wären laut Engelhard jetzt ideal.