Wegen Lkw-Unfall auf A7 bei Heidenheim: Nochmal Sperrung und Stau

Auch am Tag nach dem Lkw-Unfall auf der A7 bei Heidenheim musste die Autobahn noch einmal gesperrt werden. Grund: Die Leitplanken wurden erneuert - und das führte zu einem langen Stau.

Der verunglückte Lastwagen hatte die Mittelleitplanke stark in Mitleidenschaft gezogen. Während der Reparaturarbeiten am Mittwoch war bei Heidenheim die linke Spur gesperrt. Die Folge war erneut ein kilometerlanger Stau in Richtung Norden.

Die Ladung des Sattelzugs lag quer verstreut über der Fahrbahn. Entsprechend lange zogen sich die Aufräumarbeiten hin - und ziehen nun umfangreiche Reparaturarbeiten nach sich. Markus Brandhuber

Bei dem Unfall am Dienstag ist nach Polizeiangaben ein Schaden von rund 220.000 Euro entstanden. Ein mit Milchprodukten beladener Sattelzug war gegen einen Baustellenanhänger geprallt. Ein Mensch wurde dabei leicht verletzt. Die A7 konnte Dienstagabend erst nach einer siebenstündigen Sperrung wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Der blinkende Anhänger auf dem Standstreifen sollte eigentlich vor einer Baustelle warnen. Doch der Fahrer des Lastwagens erkannte ihn offenbar zu spät. Der Lkw prallte zuerst auf den Anhänger und dann in die Mittelleitplanke. Er kam quer zur Fahrbahn zum Stehen.