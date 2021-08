per Mail teilen

Im Neu-Ulmer Donau-Center sind wieder Legionellen festgestellt worden. Für die rund 500 Bewohnerinnen und Bewohner des Hochhauses gilt damit nach Zeitungsberichten bis auf weiteres erneut Duschverbot. Die Bewohner seien schriftlich von der Hausverwaltung über "extrem hohe Legionellenwerte" an einzelnen Entnahmestellen des Trinkwassernetzes informiert worden, heißt es dazu weiter. In Leitungen des fast 50 Jahre alten Hochhauses waren in der Vergangenheit immer Legionellen-Bakterien festgestellt worden.