per Mail teilen

Ein 44-jähriger Mann soll versucht haben, in einer Dillinger Wohnung einen Nebenbuhler zu töten. Er hatte laut einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft am vergangenen Samstag auf den Lebensgefährten einer Freundin mit einem Gegenstand eingeschlagen und ihn leicht verletzt. Der Tatverdächtige floh zunächst, die Polizei nahm ihn wenig später fest. Der 44-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.