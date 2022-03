Tötung in Giengen: 26-Jähriger wegen Mordverdachtes in Haft

Die Polizei hat am Samstag einen 26-jährigen Mann in Giengen im Kreis Heidenheim festgenommen. Er steht im Verdacht, am Freitag in Giengen eine Senioren getötet zu haben.

Polizei und Staatsanwaltschaft teilten am Montag mit, dass sich der Mann wegen Mordverdachtes in Untersuchungshaft befindet. Ihm wird vorgeworfen, gewaltsam in die Wohnung einer 87-jährigen Seniorin in Giengen an der Brenz eingedrungen zu sein. Er soll sie dort geschlagen und ihr massive Verletzungen zugefügt haben.

Nachbarn fanden die schwer verletzte Seniorin in ihrer Wohnung in Giengen

Bewohner des Mehrfamilienhauses haben die schwer verletzte Frau laut Mitteilung vom Montag bereits am Freitagabend in der Wohnung gefunden. Sie starb am Wochenende im Krankenhaus an den Verletzungen.

Es seien zahlreiche Spuren gesichert worden, am Samstag sei schließlich der 26-Jährige als Tatverdächtiger festgenommen worden. Er wurde am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen Mordverdachtes erließ. Zu möglichen Hintergründen der Tat äußern sich die Ermittler nicht.