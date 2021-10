Generalstaatsanwaltschaft ermittelt im Impfskandal

per Mail teilen

Im Impfskandal von Wemding ermittelt jetzt auch die Generalstaatsanwaltschaft in Nürnberg. Sie wertet laut Bayerischem Rundfunk derzeit die Akten aus, die Ermittlungen dauern an. Ein Hausarzt in Wemding im Kreis Donau-Ries wird verdächtigt, hunderte Impfnachweise ohne Corona-Schutzimpfung ausgestellt zu haben. Außerdem soll er anderen Patienten statt einer Corona-Impfung ein Placebo gespritzt haben. Antikörpertests ergaben, dass 200 von 300 Getesteten keinen Impfschutz hatten.