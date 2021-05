Nach einem Raubüberfall auf ein Einfamilienhaus in Mögglingen im Ostalbkreis sucht die Polizei nach zwei weiteren Verdächtigen. Vier Personen waren laut Mitteilung am Samstagabend in das Haus eingedrungen. Ein 40-jähriger Bewohner wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Zwei Tatverdächtige konnte die Polizei noch am Abend identifizieren. Die Ermittlungen dauern an.