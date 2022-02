per Mail teilen

In Ulm musste die Polizei am Sonntagabend eine Auseinandersetzung zwischen fünf Männern im Alter von 19 bis 36 Jahren beenden. Laut Polizei waren mehrere Streifenwagen an dem Einsatz im Stadtteil Wiblingen beteiligt. Der Grund für den Streit, der sich auf ein Tankstellengelände verlagerte, ist bislang nicht bekannt. Mehrere Verletzte kamen ins Krankenhaus.