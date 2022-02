Ermittlungen gegen 15 Personen nach Corona-Protesten

Nach erneuten Corona-Protesten am Montagabend in mehreren Städten und Gemeinden der Region laufen gegen 15 Teilnehmende Ermittlungen. Das teilte das Polizeipräsidium Ulm mit. Die meisten Versammlungen, die in Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und den Kreisen Heidenheim und Biberach stattfanden, waren nicht angemeldet, so die Polizei. Sie habe deshalb von mutmaßlichen Verantwortlichen die Personalien aufgenommen, in Ulm und Heidenheim betreffe das jeweils drei Verdächtige. Zudem werde gegen einzelne Teilnehmende wegen des Verstoßes gegen die Maskenpflicht ermittelt. Auch in Schwäbisch Gmünd gab es am Montagabend erneut Corona-Proteste. Laut "Gmünder Tagespost" und "Remszeitung" waren es diesmal deutlich weniger Teilnehmer als zuletzt. Bei einer Gegenveranstaltung mit rund 300 Menschen kritisierten Redner laut Zeitungberichten, dass sich im Ostalbkreis inzwischen Teile der rechten Szene an den Aktionen gegen Corona-Maßnahmen beteiligten.