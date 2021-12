Das Polizeipräsidium Ulm beteiligt sich an den Ermittlungen gegen Hassnachrichten im Internet. Laut Mitteilung wird derzeit gegen vier Personen, jeweils zwei aus dem Alb-Donau-Kreis und dem Landkreis Göppingen ermittelt. Die Beamten durchsuchten am Dienstag mehrere Gebäude, unter anderem in Beimerstetten und Emerkingen (Alb-Donau-Kreis) sowie in Gschwend (Ostalbkreis). Die vier Verdächtigen sind im Alter zwischen 20 und 42 Jahren.