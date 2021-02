per Mail teilen

Das Bistum Augsburg hat einen katholischen Priester aus dem Dekanat Neu-Ulm wegen Strafermittlungen freigestellt. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat die Ermittlungen gegenüber dem SWR bestätigt.

Der Priester stand vor fünf Jahren unter Missbrauchsverdacht. Das berichtet die "Neu-Ulmer Zeitung". Er sei damals in einem anonymen Schreiben beschuldigt worden, in einer Pfarrei in Oberbayern Kinder sexuell missbraucht zu haben. Die Vorwürfe hätten sich als haltlos erwiesen.

Ob es bei den neuen Ermittlungen gegen den Priester wieder um Missbrauchsvorwürfe geht, wollten die Staatsanwaltschaft und das Bistum Augsburg am Freitag dem SWR nicht bestätigen. Nur soviel: Die Tatvorwürfe stammen aus dem Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Ingolstadt.

Priester wurde freigestellt

Inzwischen ist der Priester jedoch im Dekanat Neu-Ulm tätig. Dort wurde er mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Dies sei bei Ermittlungsverfahren üblich, zudem wurde eine kirchliche Voruntersuchung eingeleitet. Dies bedeute jedoch keine Vorurteilung, teilte das Bistum Augsburg mit.