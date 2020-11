Die Bundespolizei ermittelt gegen zwei mutmaßliche Schleuser aus dem Landkreis Dillingen. Die Männer wurden am vergangenen Samstag in Garmisch-Partenkirchen kontrolliert. In ihrem Auto saßen drei Inder, die keine Einreise- oder Aufenthaltspapiere hatten. Die jungen Inder im Alter von 22 bis 28 Jahren gaben an, für eine Tour von Bozen nach Stuttgart je 350 Euro bezahlt zu haben. Sie wurden der Ausländerbehörde in Stuttgart überstellt.