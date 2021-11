Durchsuchungen wegen Drogen

Bei den Ermittlungen gegen einen Drogenring hat die Kriminalpolizei Stuttgart auch Wohn- und Geschäftsräume in Ulm durchsucht. Laut Mitteilung wurden bei den Durchsuchungen in Ulm, Freiburg, Sindelfingen und Böblingen mutmaßliches Dealer-Geld, Waffen und Material zum Bau einer Marihuana-Plantage sichergestellt. Fünf Männer im Alter von 38 bis 48 Jahren waren im Oktober bei einem Drogengeschäft in Stuttgart festgenommen worden. In zwei Fahrzeugen stellten die Beamten rund 150 Kilogramm Marihuana und acht Kilogramm Haschisch im Wert von mehr als einer Million Euro sicher.