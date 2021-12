Ermittlungen wegen Gewalttaten gegen jungen Mann

Die Polizei ermittelt gegen einen jungen Mann, der am Wochenende in Heidenheim durch zwei Gewalttaten aufgefallen ist. Der 22-Jährige soll am Samstag kurz nach Mitternacht in der Bahnhofstraße in Heidenheim auf einen Gleichaltrigen eingeschlagen und ihm den Geldbeutel gestohlen haben. Das Opfer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelte den Angreifer, der bereits am Tag zuvor aufgefallen war. Da hatte er abends in einem Heidenheimer Geschäft einen 19-Jährigen mit einer Pistole bedroht und Geld und Zigaretten von ihm verlangt. Der 22-Jährige musste zur Polizei, wurde aber "nach ersten Maßnahmen" wieder entlassen.