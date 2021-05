per Mail teilen

Nach dem Tod eines 92 Jahre alten Bewohners eines Donau-Rieser Seniorenheims ermittelt die Staatsanwaltschaft: Ein 101 Jahre alter Mitbewohner des Opfers soll für dessen Tod verantwortlich sein.

Möglicherweise war ein Gehstock die Tatwaffe, teilte die Staatsanwaltschaft Augsburg mit. (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Rolf Vennenbernd

Der 101-Jährige soll den 92-Jährigen mit einem Gegenstand - möglicherweise seinem Gehstock - geschlagen haben. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Augsburg. Sie steht dabei erst am Anfang der Ermittlungen. Zuerst berichtet über den Fall hatten die "Rieser Nachrichten".

Tatumstände noch unklar

Rein rechtlich gesehen ermittle die Staatsanwaltschaft deshalb zwar wegen Totschlags, so Oberstaatsanwalt Andreas Dobler gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Allerdings sei noch zu klären, ob es sich bei dem Vorfall um ein Gerangel gehandelt habe, ob der 92-Jährige dabei gestürzt sei und was letztendlich zu seinem Tod geführt habe.

Ist der schwerkranke 101-Jährige schuldfähig?

Insbesondere werde auch die strafrechtliche Verantwortlichkeit des 101-Jährigen geprüft. Der Tatverdächtige sei schwer krank, so Staatsanwalt Dobler. Aus medizinischen Gründen könne man ihn nicht aus seinem Umfeld reißen. Er wohne deshalb weiter in dem Heim. Von dem Senior gehe keine weitere Gefährdung aus. In dem betroffenen Heim sei man sensibilisiert. Man müsse jetzt prüfen, ob der Mann überhaupt schuldfähig sei.

Dillinger Kripo führt "Todesermittlungen"

Der Dillinger Kriminalpolizei bestätigte dem BR, dass sie "Todesermittlungen" führe. Das Landratsamt Donau-Ries als Aufsichtsbehörde könne sich derzeit nicht zu dem Fall äußern, so eine Sprecherin. Allerdings werde die Heimaufsicht hier tätig werden. In welcher Weise dies geschieht, sei aber noch nicht geklärt.