Die Welt schaut am Donnerstag nach Rom. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. wird beerdigt. Bei seiner letzten Generalaudienz im Februar 2013 war auch eine Reisegruppe von der Ostalb in Rom.

Er wird in die Geschichte eingehen, als der Papst, der auf sein Amt verzichtet hat: Benedikt XVI. Seine letzte Generalaudienz haben auch Menschen aus Ulm und von der Ostalb miterlebt, sie waren dem Papst ganz nah.

Erinnerungen an Papst Benedikt XVI.: Philipp Bullinger aus Neresheim-Elchingen im Ostalbkreis hat auf dem Petersplatz die letzte Generalaudienz Benedikts erlebt. SWR Frank Wiesner

"Da ist Geschichte geschrieben worden!"

Mit der Todesnachricht von Benedikt werden die Erinnerungen an diesen historischen Augenblick wieder lebendig. Philipp Bullinger aus Neresheim-Elchingen im Ostalbkreis war dabei: "Es war einmalig, weil man einfach gewusst hat: Da ist Geschichte geschrieben worden. Ein Bekannter hat zu mir damals gesagt: 'An dieses Bild wirst du dich noch an deinem eigenen Sterbebett erinnern'. Das sind so Sachen, die einfach in dem Moment kommen, die man nicht vergisst."

Erinnerungen an Benedikt: Auch ein Fernsehteam des SWR war bei Generalaudienz

Deshalb war auch ein Fernsehteam aus dem SWR Studio Ulm dabei. Organisiert hat die Reise damals die "Schwäbische Post", Reiseleiter war Wolfgang Grandjean. Beim Anblick des Fernsehfilms von damals werden auch bei ihm Erinnerungen an Benedikt wach.

Wolfgang Grandjean aus Ulm ist dem Papst begegnet. Er hat die Gruppenreise zur Generalaudienz 2013 organisiert. SWR Frank Wiesner

"Er hat eine Aura ausgestrahlt, die bei den Mitreisenden enorm gewirkt hat", erzählt Grandjean. "Da waren hinterher zitternde Knie, Tränen, Gänsehaut."

Ein Ostälbler, der Benedikt als Papst häufiger erlebt hat, ist Georg Brunnhuber. Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Oberkochen war Vorsitzender des Kardinal-Höffner-Kreises und als solcher Verbindungsmann zwischen dem Vatikan und den Parlamentariern.

Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Georg Brunnhuber war Verbindungsmann zwischen dem Vatikan und den Parlamentariern im Bundestag. SWR Frank Wiesner

Und in dieser Funktion saß Brunnhuber oftmals in der ersten Reihe - im wahrsten Sinne des Wortes. Der Politiker bekam den Zugang zur sogenannten "prima fila", der ersten Bank. Diese garantierte, dass man dem Papst ganz nahe kam. Und wen er kannte, erinnert sich Brunnhuber, den hat der Papst auch angesprochen und die Hand geschüttelt.