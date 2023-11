Die Reichspogromnacht jährt sich am 9. November 2023 zum 85. Mal. Im Großraum Ulm und in Ostwürttemberg sind mehrere Veranstaltungen geplant. Die Polizei erhöht ihre Schutzmaßnahmen.

Zum Jahrestag der Reichspogromnacht sind am 9. November in Ulm, Laupheim, Bopfingen und Bad Buchau Gedenkveranstaltungen geplant.

Am 9. November 1938 wurde auch die Ulmer Synagoge angezündet. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft Ulm/Neu-Ulm lädt anlässlich der Pogromnacht auf den Ulmer Weinhof ein, den Platz vor der neuen Synagoge. Bei der Veranstaltung wird der 212 Ulmer Jüdinnen und Juden gedacht, die Opfer des nationalsozialistischen Regimes wurden.

Die Opfer von Antisemitismus, Judenhass und Rassismus in der Zeit der Nazi-Herrschaft mahnen uns heute, gegen Unmenschlichkeit und Tyrannei einzustehen.

Die Gedenkveranstaltung vor der Synagoge beginnt um 19 Uhr und wird vom Kammerchor der Universität Ulm musikalisch umrahmt. Anna-Nicole Heinrich, Präses der Synode der evangelischen Kirche in Deutschland, wird ebenso vor Ort sein wie der leitende Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, Ralf Meister.

Auf dem Ulmer Weinhof vor der Synagoge findet die Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die Reichspogromnacht 1938 statt. SWR

Am jüdischen Friedhof in Laupheim (Kreis Biberach) wird im Zuge der Schalomtage an die Zerstörung der Laupheimer Synagoge erinnert. Die Gedenkveranstaltung am Donnerstagabend beginnt um 18 Uhr. Anschließend gibt es eine Lichterprozession. Die Schalomtage im Laupheim werden seit 40 Jahren durchgeführt.

Auch in weiteren Gemeinden finden Veranstaltungen anlässlich des Jahrestags der Reichspogromnacht statt. In der ehemaligen Synagoge Oberdorf in Bopfingen (Ostalbkreis) wird um 18 Uhr in einer Lesung die Geschichte christlicher Judenfeindlichkeit behandelt.

In Bad Buchau (Kreis Biberach) gibt es ebenfalls um 18 Uhr in der Stiftskirche eine Gedenkveranstaltung mit anschließendem Marsch zum jüdischen Friedhof.

In Ichenhausen im Landkreis Günzburg wird erst am Sonntag, den 12. November, an die Reichspogromnacht erinnert. Im Fokus steht die Geschichte der Juden in Markt Berolzheim. Die Gedenkstunde bei der ehemaligen Synagoge beginnt um 19 Uhr und wird von der Arbeitsgemeinschaft "Gegen das Vergessen" organisiert.

Die Geschehnisse und Hintergründe des 9. November 1939 fasst dieser Beitrag von SWR Wissen zusammen:

In Aalen (Ostalbkreis) hatte das "Netzwerk für Demokratie" bereits Dienstagabend zu einer Mahnwache für die ins Vernichtungslager Treblinka verschleppte Fanny Kahn geladen. Ebenfalls am Dienstag erinnerte die Stadt Heidenheim zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern am Gedenkstein in den Georg-Elser-Anlagen im Teilort Schnaitheim an den Widerstandskämpfer aus Königsbronn.

Polizei erhöht Schutzmaßnahmen

Aufgrund der aktuellen Ereignisse im Gaza-Streifen erhöht die Polizei ihre Schutzmaßnahmen bei Gedenkveranstaltungen. Die Polizeipräsidien Ulm und Schwaben Süd/West in Kempten beobachten und bewerten laufend die Lage sowohl im Nahen Osten als auch in der Region, um das Sicherheitskonzept notfalls anzupassen.