Attacken auf Einsatzkräfte haben im vorigen Jahr in Baden-Württemberg zugenommen. Innenminister Strobl will die Angreifer jetzt härter bestrafen. Was Einsatzkräfte in Ulm und Heidenheim dazu sagen.

Beleidigungen von Passanten kennen auch Einsatzkräfte rund um Ulm und Heidenheim. Jens Hofele vom Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Heidenheim, hat das mit seinem Team schon öfter erlebt. Die Forderung nach einer härteren Bestrafung von Angreifern sieht er jedoch nicht als Lösung des Problems.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) will das Strafmaß für Angriffe auf Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste erhöhen. Diese Angriffe haben laut Sicherheitsbericht der Polizei für das Jahr 2022 zugenommen.

Nach Strafanzeigen - Ermittlungen werden oft eingestellt

Einsatzkräfte in Ulm und Heidenheim sind allerdings kritisch und sehen das Problem an anderer Stelle. Es sei richtig, Gewalttaten zu bestrafen. Allerdings scheitere das häufig an der Verfolgung von Strafanzeigen nach Übergriffen auf Rettungskräfte, erklärt Hofele. Immer wieder seien Ermittlungen eingestellt worden, die Gründe dafür seien jedoch oft nicht nachvollziehbar. Wenn es Gesetze gibt, diese aber nicht konsequent umgesetzt würden, seien auch höhere Strafen wirkungslos, so sein Fazit.

Verbale Gewalt behindert Rettungseinsätze

Seit 34 Jahren arbeitet Hofele beim Deutschen Roten Kreuz, inzwischen ist er Rettungsdienstleiter beim DRK-Kreisverband Heidenheim. In den letzten Jahren hat er immer wieder beobachten müssen, dass Passantinnen und Passanten wenig Verständnis für die Arbeit seines Teams haben.

Sätze wie "Macht doch mal schneller" oder "Was soll das hier?" seien frustrierend, sagt Hofele. Werden Rettungskräfte bei ihrer Arbeit gestört, könne sich im schlimmsten Fall die Behandlung der Patientinnen und Patienten verzögern.

Wir sind alle Profis. Wir wissen, was wir tun und brauchen keine Belehrungen während der Einsätze.

Ähnliche Situationen kennt auch Adrian Röhrle, Feuerwehrkommandant in Ulm: Immer häufiger würden Menschen am Einsatzort das Vorgehen der Feuerwehr infrage stellen und "maulend" an der Absperrung stehen. Seine Kolleginnen und Kollegen müssten dann erstmal deeskalieren, so Röhrle. Sie würden dann versuchen, den Schaulustigen klarzumachen, dass es sich um einen Notfall handelt.

Körperliche Attacken hingegen kämen in Ulm äußerst selten vor, stellt Röhrle fest. Er vermutet, dass das daran liegt, dass Ulm eine vergleichsweise kleine Großstadt ist.

Ich denke, das Verständnis innerhalb der Bürgerschaft, dass jeder mal in Not geraten kann, muss wieder mehr in den Vordergrund kommen.

Mehr Verständnis statt härtere Strafen

Der Ulmer Feuerwehrkommandant wünscht sich, dass Bürgerinnen und Bürger sich bewusst machen, dass auch sie in Not geraten könnten. In solchen Notfällen sind dann die meist ehrenamtlich arbeitenden Einsatzkräfte vor Ort. Dieses Bewusstsein müsse wieder mehr in den Vordergrund rücken. Für die vom Landesinnenministerium geforderte Straferhöhung sieht Röhrle, zumindest in Ulm, aktuell keinen Anlass.