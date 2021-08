per Mail teilen

Die Ludwig-Erhard-Brücke in Ulm wird am kommenden Wochenende komplett gesperrt. Wie die Stadt Ulm mitteilte, wird bei den laufenden Sanierungsarbeiten der Bauabschnitt auf der Brücke über die Gleise am Bahnhof gewechselt. Von Freitagabend 21 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr wird der Verkehr umgeleitet, nur Einsatzfahrzeuge dürfen die Erhard-Brücke passieren.