per Mail teilen

Armleuchteralge, fleischfarbenes Knabenkraut und Heidelibelle - sie haben sich im Langenauer Ried angesiedelt. Die Wiedervernässung seit den 1980er Jahren dient auch dem Klimaschutz.

Armleuchteralge, fleischfarbenes Knabenkraut oder die gefleckte Heidelibelle - sie alle hat es vor 40 Jahren im Langenauer Ried nicht gegeben. Heute trifft man viele Tier- und Pflanzenarten dort wieder an.

Der Grund: Das Naturschutzgebiet, vier Kilometer östlich von Langenau (Alb-Donau-Kreis), ist eines der ersten Wiedervernässungsprojekte in Baden-Württemberg. Eine engagierte Gruppe von Natur- und Umweltschützern wandelt die trockengelegte Fläche wieder in ein Feuchtmoor zurück. Ein langwieriges aber erfolgreiches Projekt.

Tümpel und Feuchtwiesen prägen wieder das Langenauer Ried

Mit leuchtenden Augen watet Jan-Stefan Hettler in Gummistiefeln durch einen Tümpel. Um ihn herum fliegen metallic-blaue Libellen, im Hintergrund quakt ein Frosch. Auf einmal bückt sich Hettler und deutet auf eine hellgrüne Wasserpflanze: eine Armleuchteralge. "Ein Zeichen, dass das Biotop in einem Super-Zustand ist", erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Donaumoos. Das glasklare Wasser könne man problemlos trinken. "Genau so wollen wir es", fügt er hinzu.

Ein typischer Feuchtmoor-Tümpel. Inzwischen gibt es wieder einige im Langenauer Ried, dank des Projekts "Wiedervernässung Langenauer Ried". SWR Frank Polifke

Zu Beginn der Exkursion hatte Hettler einen Ordner mit Fotos aus der Zeit vor der Wiedervernässung gezeigt. Auffallend: Knochentrockene Rinnen zwischen ebenso trockenen Feldern. Entwässerungsgräben seien das, so der frühere Schulleiter. Über sie hat man das Ried trockengelegt, um Torf zu gewinnen.

Der Brunnen: Das Herzstück der Wiedervernässung

Aus den Ent-Wässerungsgräben sind Be-Wässerungsgräben geworden. Gleich zu Beginn der Besichtigungstour zeigen die Naturschützer den Brunnen: Unter ein paar Bäumen versteckt blubbert und gluckert es: Hier kommt die Leitung an, die Wasser aus dem Flüsschen Nau ins Langenauer Ried transportiert. Sozusagen das Herzstück der Wiedervernässung.

Von hier fließt das Wasser ins Ried. Selbstständig, dafür sorgt ein leichtes Gefälle. Wer die gut gefüllten Tümpel betrachtet, ahnt nicht, dass die Wiedervernässung ein Geduldsspiel ist. Sie dauert Jahre, nein: Jahrzehnte.

Jan-Stefan Hettler hat einen Spaten mitgebracht und sticht eine Probe aus dem Boden. Im oberen Teil erkennt man eine vielleicht zwei Zentimeter dicke neue Torfschicht aus noch nicht zersetzten Pflanzenresten. Darunter eine dickere, eher erdige Schicht: Ebenfalls Torf, aber degeneriert, zersetzt. Maximal zwei Millimeter wächst die neue Torfschicht jedes Jahr, weiß der Naturexperte. Bis das Feuchtmoor im Langenauer Ried wieder mehrere Meter tief ist, werden noch mehrere Generationen vergehen.

Fleischfarbenes Knabenkraut und Moor-Vergissmeinnicht

Und doch ist das Langenauer Ried nach gut 40 Jahren Bewässerung einem Feuchtmoor deutlich näher gekommen. Jan-Stefan Hettler und seine Kameraden von der AG Donaumoos beenden ihre Führung auf ihrer "Renommierwiese", wie sie sie nennen. Beim Betreten federt es unter den Schuhsohlen - typisch Moorwiese. Und die Blumen, die hier im Juni blühen, belegen es: Orchideen wie das fleischfarbene Knabenkraut, oder das zarte Moor-Vergissmeinnicht. Auch ein paar Halme Wollgras stehen noch. Feuchtwiesen-Pflanzen - es gibt sie wieder.

Das Fleischfarbene Knabenkraut - eine Orchideenart - ist im Langenauer Ried wieder heimisch - als Folge der Wiedervernässung. SWR Frank Polifke

Wiedervernässtes Ried fördert auch Klimaschutz

Die Neu- oder Wiederansiedlung geschützter Tier- und Pflanzenarten ist aber nur eine der positiven Folgen der Wiedervernässung. Die andere ist der Klimaschutz. Trockengelegte Moore sind wahre CO2-Schleudern, sagen die Umwelt- und Naturschützer. Der Grund: Moore speichern Kohlenstoff. Beim Entwässern kommt Sauerstoff dazu. Im Ergebnis wird CO2 freigesetzt.

Damit nicht genug: Trockengelegte Moore setzen außerdem Lachgas frei - das hat ein noch größeres Treibhauspotenzial als CO2. Wiedervernässte Moore dienen folglich auch dem Klimaschutz.

Wasserbüffel beweiden das Langenauer Ried seit Frühjahr

Die Arbeitsgemeinschaft Donaumoos hat die Pflege des Langenauer Rieds übernommen. Die Mitglieder wollen es nicht nur erhalten und die Vernässung fortsetzen. Sie würden es gerne um weitere, benachbarte Flächen erweitern, die derzeit vorwiegend landwirtschaftlich genutzt werden. Ob es dazu kommt, ist unklar.

Jan-Stefan Hettler von der Arbeitsgemeinschaft Donaumoos kümmert sich seit Jahren um die Wiedervernässung des Langenauer Rieds. SWR Frank Polifke

Klar ist dagegen: Auch dem Regierungspräsidium Tübingen ist das Projekt ein Anliegen: Seit wenigen Wochen beweiden Wasserbüffel das Langenauer Ried, wie bereits seit mehreren Jahren im benachbarten Rammingen. Die Büffel, die einem Landwirt gehören, sorgen dafür, dass die Sträucher und Büsche nicht zu sehr wuchern und das Ried offen bleibt für Sumpfvögel wie Kiebitz und Bekassine.