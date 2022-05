Die Badeanlage am See in Erbach im Alb-Donau-Kreis soll zu einer Badestelle herabgestuft werden. Damit befasst sich am Montag der Verwaltungsausschuss des Erbacher Gemeinderats. Das Problem ist die Badeaufsicht. Dafür hat der bisherige Vertragspartner der Stadt kein Personal mehr, ein Alternativangebot ist aus Sicht der Verwaltung zu teuer. Sie schlägt deshalb vor, Floß und Rutschen im Wasser abzubauen und die Anlage am See nur noch als Badestelle ohne Aufsicht auszuweisen. Dafür wird auch kein Eintritt mehr fällig. Die Freizeitmöglichkeiten auf dem Gelände bleiben bestehen. Genauso wie die Umzäunung und die Öffnungszeiten.