Silvester zwischen Aalen und Ulm: Wo ist Feuerwerk erlaubt und was ist verboten?

Am Donnerstag ist der Verkauf von Feuerwerk gestartet. Wie schon im Vorjahr bildeten sich vor einigen Supermärkten in der Region lange Schlangen. Was beim Böllern erlaubt und was verboten ist.

Drei Tage lang dürfen Pyrofans jährlich in Discountern, Baumärkten und bei Fachhändlern Feuerwerk der Kategorie 2 kaufen. Also Raketen, Böller und Batterien mit entsprechender CE-Kennzeichnung. Da Silvester in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, ging es bereits am Donnerstag los. Und die Nachfrage ist wie auch schon im Vorjahr riesig.

Endlich wieder Feuerwerk: Große Schlange vor Discounter in Erbach

Silvester und Feuerwerk - für Guiseppe aus Ehingen ist das "einfach das Highlight im Jahr." Er steht mit seinen Freunden schon seit fünf Uhr morgens vor einem Discounter in Erbach im Alb-Donau-Kreis. Mit ihnen warten dutzende Menschen bis sich die Türen öffnen. Fast alle wollen sich mit Feuerwerk für Silvester eindecken und nehmen dafür gerne auch ein frühes Aufstehen in Kauf.

Bereit für Silvester: Dutzende Menschen standen heute morgen vor Ladenöffnung an einem Discounter in Erbach im Alb-Donau-Kreis um Feuerwerk zu kaufen. Manche warteten bis zu zwei Stunden. SWR

Als sich die Türen des Discounters öffnen heißt es: Schnell sein. Vor den Regalen gibt es großes Gedränge um die beliebtesten Artikel. Manche Feuerwerkskörper sind innerhalb weniger Augenblicke restlos ausverkauft. Raketen- und Batterienachschub aus dem Lager wird dann gerne auch schon mal direkt vom Wagen der Markt-Mitarbeiter entgegengenommen.

Einkaufstouren für Silvester

Für manche Feuerwerk-Fans ist der Discounterbesuch nur ein einzelner Stop von vielen. Bei Andi und seinen Freunden zum Beispiel ging die Einkaufstour bereits am Mittwoch um 23 Uhr los, um pünktlich um 0 Uhr beim Fachhändler zu sein. "Man darf es nur einmal im Jahr machen, das ist, glaube ich, der Reiz daran." Das Auto von ihm und seinen Freunden ist bereits um 8 Uhr mit Feuerwerkskörpern gut gefüllt.

Man darf es nur einmal im Jahr machen, das ist, glaube ich, der Reiz daran.

Deutlich entspannter geht es bei Felix Antoniuk zu. Er führt seit drei Jahren ein Fachgeschäft für Pyrotechnik in Heidenheim und bietet seinen Kunden Feuerwerkskörper, die es in der Regel nicht in Discountern oder Baumärkten zu kaufen gibt. Die Batterien, Verbünde und Raketen werden dann meistens schon Monate im Voraus bei ihm im Internet bestellt und in den drei Tagen bis Silvester abgeholt.

Kurz vor Silvester verkauft Felix Antoniuk aus einem gesicherten Lagerraum heraus Feuerwerk, das es nur selten in Discountern oder Baumärkten gibt. Gerne berät er dabei seine Kunden auch für künftige Bestellungen. SWR

Das kommt offenbar immer besser an. Er habe deutlich mehr Bestellungen als noch im Vorjahr, erzählt Felix Antoniuk. "Das zeigt einfach auch, die Leute geben tatsächlich lieber ein bisschen mehr aus und haben dafür eine vernünftige Qualität."

Fachhändler aus Heidenheim appelliert an vernünftigen Umgang

Als Pyrotechniker und Feuerwehrmann weiß Felix Antoniuk aber auch genau, was Raketen, Böller und Co. anrichten können, wenn sie missbraucht werden. Vorfälle, bei denen Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr mit Pyrotechnik angegriffen werden, verurteilt er scharf. "Aber, jetzt aufgrund von Einzelvorfällen das ganze Feuerwerk in Frage zu stellen, finde ich nicht angebracht."

Diskussion um mögliches Böllerverbot

Ein Bündnis aus rund 20 Verbänden, Gewerkschaften sowie Umwelt- und Tierschutzorganisationen, fordert derweil von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) die Umsetzung eines sofortigen Anwendungsverbotes für Böller und Raketen. Hintergrund seien unter anderem diese Vorfälle der vergangenen Jahre, heißt es in einer Presseerklärung der Deutschen Umwelthilfe.

Für Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des deutschen Städte- und Gemeindebundes, wäre ein "flächendeckendes Verbot nicht so zielführend", erzählt er Anfang Dezember in einem Interview im ARD Morgenmagazin. Er hält sogenannte Böllerverbotszonen in Städten für sinnvoller. Solche gibt es auch in der Region. Ein Überblick:

Von Aalen bis Ulm: Wo ist das Zünden von Feuerwerk verboten? Grundsätzlich gilt: Das Abbrennen von Feuerwerk in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen ist verboten. Jede Kommune hat zudem das Recht, zusätzliche zeitliche und räumliche Beschränkungen und Verbote zu erlassen. In Ulm gibt es auf dem Münsterplatz und im Fischerviertel ein Böllerverbot. In Neu-Ulm gibt es keine zusätzlichen Verbotszonen. In Günzburg herrscht ein allgemeines Abbrennverbot in der Altstadt. In der Ellwanger Altstadt und rund um die Basilika Sankt Vitus dürfen keine Feuerwerkskörper entzündet werden. In Nördlingen ruft der Oberbürgermeister David Wittner dazu auf, nicht in der Altstadt zu böllern. In der Innenstadt in Schwäbisch Gmünd gilt grundsätzlich ein Böllerverbot. Ausnahmen gibt es auf dem Marktplatz und am Kalten Markt. In Aalen gibt es keine zusätzlichen Verbotszonen. In Heidenheim gilt ein Feuerwerksverbot am Schloss Hellenstein und der Umgebung sowie in den Fußgängerzonen.

Import von Feuerwerk über Vor-Corona-Niveau

In Baden-Württemberg bewegt sich der Import von Feuerwerkskörpern auf Rekordniveau. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, sind in diesem Jahr bisher mehr als 550 Tonnen Pyrotechnik eingeführt worden - der Großteil davon aus der Volksrepublik China. Damit übertrifft die Importmenge den bisherigen Höchstwert aus dem Jahr 2019 um rund 200 Tonnen.

Zum Start des Verkaufs von Feuerwerk betont Baden-Württembergs Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) in einer Pressemitteilung, dass für ein friedvolles Silvester gegenseitige Rücksichtnahme wichtig ist. "Das dient sowohl dem eigenen Schutz, als auch dem der Mitmenschen." Zusätzlich weist sie auf die geltenden Gesetze für den Umgang mit Silvesterfeuerwerk hin, die im Sprengstoffrecht geregelt sind.

Die Pyrofans in der Erbacher Discounter-Schlange freuen sich jedenfalls auf die Silvesternacht. Giuseppe und seine Freunde haben mehr als 1.000 Euro für ihr besonderes "Highlight im Jahr" eingeplant.