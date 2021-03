Warum verdienen Frauen noch immer weniger als Männer - und das zum Teil auch, wenn sie den gleichen Job ausüben? Auf die ungleiche Bezahlung soll der Equal Pay Day hinweisen. Trotz Corona gab es auch in Ulm Aktionen.

"Auch Freuen sollten das verdienen, was sie verdienen" oder "Achtung! Teilzeitfalle! Frauen denkt an eure Rente": Mit Kreide schreiben Frauen Forderungen auf Brunnen, Gehwege und Straßen in Ulm und Neu-Ulm. Verschiedene Bündnisse haben sich am Mittwoch zusammengetan, um auf die Lohnlücke ("Gender Pay Gap") aufmerksam zu machen.

"Aus dem drei K: Küche, Kind und Kirche, sind jetzt die drei H geworden: Homeoffice, Homeschooling und Haushalt." Ditte Endriß, Business and Professional Women Germany

Laut Statistischem Bundesamt verdienen Frauen in Deutschland im Schnitt 18 Prozent weniger Geld als Männer. "Rein rechnerisch arbeiten wir bis heute umsonst, wenn die Männer am 1. Januar anfangen zu verdienen", rechnet Ditte Endriß von den Business and Professional Women Germany vor. Sie ist federführend an den Aktionen in Ulm beteiligt.

Equal Pay Day in Ulm: Dieser Tag macht auf den Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen aufmerksam. SWR

Bereinigter Lohnunterschied bei rund sechs Prozent

Für den "Gender Pay Gap" werden alle Bruttoverdienste von Männern und Frauen addiert. Bei der Berechnung werden strukturelle Unterschiede zwischen den Geschlechtern allerdings nicht berücksichtigt: Frauen und Männer unterscheiden sich etwa in der Wahl der Berufe und Branchen, in denen sie arbeiten. "Aber selbst wenn man alles herausrechnet, gibt es immer noch einen Lohnunterschied, der durchschnittlich bei sechs Prozent liegt", sagt Gabriele Sälzle vom Frauenbüro Ulm.

"Game Changer" ist das Motto des diesjährigen Aktionstages, frei übersetzt: "Die Spielregeln müssen sich ändern." Geändert hat sich auch der Equal Pay Day selbst in diesem Jahr: Wegen der Pandemie hat er überwiegend im Internet stattgefunden. Die geringe Anzahl der Aktionen auf der Straße, wie in Ulm, steht jedoch in keinem Verhältnis zur immer noch großen Lohnlücke in Deutschland.