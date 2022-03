Equal Pay Day: "Männer müssen in Partnerschaft mehr mitziehen"

Der "Equal Pay Day"

Am "Equal Pay Day" legen Frauenverbände den Finger in die Wunde: Laut statistischem Landesamt verdiente ein Mann in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr durchschnittlich gut 25 Euro pro Stunde. Eine Frau hingegen nur etwas mehr als 19,50 Euro - das sind 22 Prozent weniger. Würden Frauen und Männer in Deutschland den gleichen Stundenlohn bekommen, dann hätten Frauen mit der tatsächlichen Lohndifferenz bis zum 7. März umsonst gearbeitet.