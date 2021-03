per Mail teilen

Eine Coronavirus-Infektion kann offenbar bei Kindern und Jugendlichen eine neuartige Entzündungskrankheit verursachen. Das ist nicht ungefährlich, aber sehr selten. Und vieles gibt noch Rätsel auf.

Gerötete Augen, Schwellungen an Händen und Füßen, Bauchschmerzen und Durchfall, langanhaltendes und sehr hohes Fieber bis hin zu Schockreaktionen - das sind die Symptome von PIMS. Das steht für "Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome", eine Erkrankung, bei der sich das Immunsystem gegen den eigenen Körper zu wehren scheint. Bekannt sind bislang überwiegend Fälle von Kindern und Jugendlichen, die vorher Corona hatten. Durchschnittsalter: acht Jahre. Wenn keine Corona-Infektion oder Antikörper des Virus nachgewiesen werden konnten, bestand zumindest immer ein Erstkontakt mit einer coronapositiv getesteten Person.

PIMS-Patient Alessio bei einer Nachuntersuchung im Olgahospital in Stuttgart. SWR

Im Februar musste beispielsweise der kleine Alessio fünf Tage lang im Stuttgarter Olgakrankenhaus behandelt werden. Die Familie will ihren vollen Nachnamen nicht öffentlich machen. Alessios Mutter war zunächst von einer Grippe ausgegangen: "Dann wurde es immer schlimmer, Tag für Tag, 40,8 Grad Fieber und dann kamen die ganzen Symptome hinzu." Die Schwellungen und Rötungen an den Händen von Alessio sind inzwischen wieder weg, der Bauch tut auch nicht mehr weh.

Was ist PIMS? PIMS ist die Abkürzung für Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome. Damit ist eine neuartige Entzündungskrankheit bei Kindern gemeint, bei der sich das Immunsystem gegen den eigenen Körper zu wehren scheint. Durchschnittsalter ist acht Jahre. Symptome sind unter anderem gerötete Augen, Schwellungen an Händen und Füßen, Bauchschmerzen und Durchfall, langanhaltendes sehr hohes Fieber bis hin zu Schockreaktionen.

Entzündung, die nach einer Coronavirus-Infektion auftreten kann

"Nach heutigem Stand des Wissens geht man davon aus, dass es eine Entzündung ist, die in Folge der Infektion auftritt", erklärt Dr. Anton Hospach von der Kinderheilkunde des Klinikums Stuttgart. Etwa drei bis vier Wochen, nachdem die Coronavirus-Fälle zugenommen hatten, seien auch die PIMS-Fälle angestiegen. "Das hat man in vielen Studien weltweit gesehen", so Hospach.

"Wir haben hochdosiert antientzündliche Mittel gegeben." Dr. Anton Hospach, Arzt in der Kinderheilkunde am Klinikum Stuttgart

Am Universitätsklinikum Ulm gab es bereits zwei Fälle, außerdem wurde ein junges Mädchen vor einigen Wochen ins Stauferklinikum in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) eingeliefert, es musste schließlich nach Stuttgart verlegt werden. Dr. Anton Hospach erinnert sich: "Da kam ein siebenjähriges Mädchen (...) auf die Intensivstation, weil es nicht mehr ausgeschieden hat, weil es Schocksymptome aufgewiesen hat. Die Kollegen auf der Intensivstation haben sich dann sehr schnell gekümmert und entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Und wir haben hochdosiert antientzündliche Mittel gegeben."

Deutschlandweit bislang mehr als 200 PIMS-Fälle bekannt

In Deutschland sind seit April des vergangenen Jahres mehr als 200 Kinder mit PIMS gemeldet worden, davon 28 in Baden-Württemberg. Weltweit sind derzeit knapp 1.000 Fälle bekannt. Um PIMS zu behandeln, arbeiten in den Stuttgarter Kliniken Kardiologen, Rheumatologen und Infektiologen eng zusammen.

"Ich würde PIMS jetzt nicht als die große Gefahr im Rahmen der Pandemie bezeichnen." Dr. Friedrich Reichert, Infektiologe aus Stuttgart

Der Stuttgarter Infektiologe Dr. Friedrich Reichert hat bisher 15 Fälle bei sich in der Kindernotaufnahme aufgenommen und sagt: "Es ist schon eine ernste Krankheit, (...) aber es ist gut zu erkennen und gut zu behandeln. Und ich würde es jetzt nicht als die große Gefahr im Rahmen der Pandemie bezeichnen."

Für die Behandlung von PIMS arbeiten Rheumatologen, Infektiologen und Kardiologen zusammen. SWR

Je früher die Krankheit erkannt werde, desto besser könne sie behandelt werden. Sowohl die beiden an PIMS erkrankten Kinder am Uniklinikum in Ulm, als auch die junge Patientin aus Schwäbisch Gmünd sind inzwischen wieder wohlauf. Das sind die guten Nachrichten bei dieser Krankheit: Schon heute gibt es Medikamente, die darauf ansprechen. Und Langzeitfolgen sind bisher nicht bekannt. Auch mit dem kleinen Alessio geht es bergauf. Seine ersten Nachuntersuchungen sind abgeschlossen. Nach fünf Monaten soll er wiederkommen, damit die Ärzte langfristige Schäden ausschließen können.