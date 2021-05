Das Ulmer Institut für Quantentechnologien des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) wird in den nächsten Jahren die Entwicklung von Quantencomputern voranbringen. Der Bund fördert das DLR mit 740 Millionen Euro.

Einer der aktuell größten Quantencomputer des amerikanischen Unternehmens IBM. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/IBM

Das Ziel ist nach eigenen Angaben, innerhalb von vier Jahren einen deutschen Quantencomputer zu bauen, der international wettbewerbsfähig ist. Ulm soll Hauptstandort für das Innovationszentrum werden. "Das war ein sehr erfreulicher Tag", sagte der kommissarische Direktor des Ulmer Instituts des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), Professor Wolfgang Schleich, dem SWR.

Das DLR bekommt nach eigenen Angaben 740 Millionen Euro vom Bund. Rund 80 Prozent der Fördersumme sollen an Partner in der Wirtschaft gehen. "Wir werden uns engagieren, Industriefirmen - insbesondere Start-Ups - zu uns zu holen und gemeinsam am selben Ort einen Quantencomputer zu entwickeln", sagte Schleich. Die restlichen 20 Prozent sollen in Forschungs- und Entwicklungarbeit des DLR investiert werden.

Hochleistungscomputer stoßen an ihre Grenzen

Mit dem Konzept der Quantencomputer reagieren Forschung und Industrie auf die Tatsache, dass die bislang übliche Entwicklung von Hochleistungscomputern an ihre physikalischen Grenzen stößt. Mit Quantencomputern können deutlich mehr Daten sehr viel schneller als bisher verarbeitet werden.

Laut Schleich gibt es reichhaltige Möglichkeiten der Anwendungen: "Das reicht von der Simulation von Tragflächen in der Luftfahrt bis hin zur Entwicklung von pharmazeutischen Produkten und auch der Berechnung von Fahrplänen bei der Bundesbahn." Es werde vom Verkehr bis hin zur Raumfahrt Anwendungen geben und da sei das DLR tätig.

Was ein Quantencomputer ist

Ein Quantencomputer speichert Informationen nicht in Form von Bits, die nur zwei mögliche Zustände annehmen können, nämlich Eins oder Null. Ein Qubit eines Quantencomputers kann stattdessen beides gleichzeitig sein, also Eins und Null. Das Quantenteilchen hält solange beide Zustände inne, bis man es sich ansieht oder misst. Damit können Quantencomputer um ein Vielfaches schneller und leistungsfähiger sein als herkömmliche Rechner.

Neben Ulm soll auch Hamburg ein zentraler Standort des DLR für das Quantencomputing werden. Die aktuell größten Quantenrechner haben die amerikanischen Unternehmen IBM und Google.