Der Nördlinger Flugzeugzulieferer HS Elektronik Systeme will ein Viertel seiner rund 100 Beschäftigten entlassen. Grund ist der Geschäftseinbruch in der Branche aufgrund der Corona-Pandemie. Die Nördlinger Firma fertigt Elektrosysteme, die unter anderem in Passagierflugzeugen, etwa von Boeing, verbaut werden. Durch die Corona-Pandemie haben demnach Fluggesellschaften bestehende Aufträge storniert, Neuaufträge gebe es kaum. Wie die Geschäftsleitung den "Rieser Nachrichten" sagte, seien Umsätze und Aufträge um 50 Prozent eingebrochen. Die Prognosen für dieses Jahr sähen ähnlich aus. Um die Kosten zu senken, habe man sich mit der Arbeitnehmervertretung auf die Reduzierung der Belegschaft um 25 Prozent geeinigt. Den betroffenen Beschäftigten von HS Elektronik Systeme in Nördlingen werde ein Aufhebungsvertrag und der Wechsel in eine Transfergesellschaft angeboten.