Die Mietpreise sind in den vergangenen fünf Jahren nicht nur in Ballungsräumen, sondern auch in mittelgroßen Städten wie Aalen, Schwäbisch Gmünd und Neu-Ulm stark gestiegen. Aalen war mit einer Preissteigerung von 43 Prozent sogar bundesweiter Spitzenreiter in einer Erhebung des Immoblien-Portals "immowelt". In Neu-Ulm stiegen die Mietpreise um 32 Prozent, in Schwäbisch Gmünd um 25 Prozent. In Ulm lag die Preissteigerung für Mietwohnungen dagegen nur bei 13 Prozent.