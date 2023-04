Ulm knipst abends zwar wieder einige Lichter an, die Heizungen in städtischen Gebäuden laufen dagegen weiter auf Sparflamme. In etwa so sehen die Energiesparpläne der Stadt künftig aus.

Die Stadt Ulm hat im vergangenen Winter ihren Energieverbrauch nach eigenen Angaben um rund 20 Prozent gesenkt. Und sie will weiterhin Energie einsparen - vor allem, was Heizen angeht. Ulmer Münster wird ab Mai wieder beleuchtet Ulmer Münster, Rathaus und Kienlesbergbrücke - sie alle sollen ab dem 1. Mai in den Abendstunden wieder angestrahlt werden. Die Verordnung des Bundes für kurzfristige Energiesparmaßnahmen war schon Mitte April ausgelaufen. Wegen der Energiekrise durften Wahrzeichen in den vergangenen Monaten nicht beleuchtet werden. In Ulm gehen die Scheinwerfer mit Einbruch der Dämmerung bis 23 Uhr oder Mitternacht wieder an. Außerdem sollen die städtischen Brunnen wieder laufen. Ulm will weiterhin Energie sparen Die übrigen Energiesparmaßnahmen will die Stadt beibehalten, das wird im Sommer vermutlich weniger ins Gewicht fallen. Städtische Büros werden weiterhin auf maximal 19 Grad geheizt. Auch in Turnhallen, Kultureinrichtungen oder Schwimmbädern laufen die Heizungen künftig weiter auf Sparflamme. Auf diese Weise habe die Stadt von Oktober 2022 bis März 2023 witterungsbereinigt 17 Prozent Gas und 15 Prozent Fernwärme einsparen können. Das mache sich auch bei den Kosten bemerkbar: 800.000 Euro weniger müsse die Stadt bezahlen, teilte sie am Montag mit. Auf längere Sicht sollen weitere städtische Liegenschaften ans Fernwärmenetz angeschlossen werden, kündigte die Stadt an. Dies werde sich deutlich auf den Gasverbrauch auswirken.