per Mail teilen

Am Donnerstagabend ist die Bundesstraße 10 nach drei Wochen wieder für den Verkehr freigegeben worden. Erneuert wurde der Asphalt auf der etwa vier Kilometer langen Strecke.

Am Donnerstag, ab circa 19 Uhr, war die B10 bei Ulm nach drei Wochen wieder für den Verkehr frei. Wie das Regierungspräsidium mitteilte, wurden demnach die Bauarbeiten an der Bundesstraße zwischen der Ausfahrt Ulm/Uni und der Anschlussstelle A8 Ulm/West in Fahrtrichtung Geislingen pünktlich beendet.

Drei Wochen lang war die B10 zwischen der Ausfahrt Ulm/Uni und der Anschlussstelle A8 Ulm/West in Fahrtrichtung Geislingen für Bauarbeiten gesperrt. Thomas Heckmann

Der Asphalt auf der etwa vier Kilometer langen Strecke ist erneuert worden - unter anderem wurde bis zur Anschlusstelle Ulm/Lehr ein spezieller Belag zur Lärmreduzierung eingebaut. Für die Maßnahme war die Strecke rund drei Wochen lang gesperrt, was zu erheblichen Staus auf den Umleitungstraßen führte. Die Kosten belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro und werden vom Bund getragen.