Afghanistan-Rückkehrer mit Empfang geehrt

Mit einem Empfang im Ulmer Stadthaus hat das Land Baden-Württemberg am Dienstag Afghanistan-Rückkehrer der Bundeswehr geehrt. Das Innenministerium hatte den Termin aus Sicherheitsgründen nicht vorab bekanntgegeben. Rund 110 Soldatinnen und Soldaten, die im vergangenen Jahr nach ihrem Einsatz in Afghanistan wieder nach Baden-Württemberg zurückgekehrt sind, hatte Innenminister Thomas Strobl nach Ulm eingeladen. Er dankte den Bundeswehrangehörigen für ihren Auslandseinsatz, der trotz der aktuellen Situation in Afghanistan "kein Fehlschlag gewesen sei", so Strobl. Angesichts des Ukraine-Krieges zeige sich, dass Deutschland fähig sein müsse, Demokratie und Freiheit zu verteidigen. Die angekündigten Investitionen in die Bundeswehr seien daher dringend nötig, damit die Soldaten ihren Auftrag auch erfüllen können.