Emmerich fordert einheitliches Waffenrecht in der EU

Der Innenexperte der Grünen, Marcel Emmerich aus Ulm, hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser aufgefordert, sich bei der EU für eine Verschärfung der Feuerwaffen-Richtlinie einzusetzen. Dadurch sollen Taten wie der Amoklauf an der Universität in Heidelberg verhindert werden, so Emmerich. Die schreckliche Tat von Heidelberg habe auf brutale Weise gezeigt, welchen Flickenteppich die Europäische Union beim Waffenrecht zulasse, sagte Emmerich der Deutschen Presseagentur. Wenn jemand im Nachbarland legal Waffen und Munition kaufen könne, um dann schwer bewaffnet in seinem Heimatland Menschen zu töten, gebe es ganz klar Handlungsbedarf. Faeser sollte daher das Treffen der EU-Innenminister am Donnerstag in Lille nutzen, um eine Debatte zur Verschärfung der Richtlinie anzustoßen. Wichtig seien gemeinsame Standards, sowie Verbesserungen beim Austausch von Informationen und bei der Rückverfolgung von Waffen, so der Abgeordnete aus dem Alb-Donau-Kreis.