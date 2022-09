Kinder in Westhausen bleiben an Haltestellen stehen

Zu volle Busse sorgen in Lauchheim und Westhausen für Ärger bei den Eltern. Kinder würden einfach an den Haltestellen stehen gelassen. Das Landratsamt des Ostalbkreises will sich darum kümmern.

Seit dem Schulbeginn nach den Sommerferien fahren die morgendlichen Busse immer wieder an den Haltestellen in Westhausen vorbei. Die Busse in Richtung Aalen seien bereits in Lauchheim so überfüllt, dass in Westhausen kein Kind mehr zusteigen könne, berichteten Eltern der "Schwäbischen Post". "Meine Tochter saß seit Schulbeginn noch kein einziges Mal im Bus" Die Mutter ist frustriert und verärgert. Sie müsse dann die Kinder selbst in die Schule fahren. Durch die aktuelle Sperrung der B29 nehme die Fahrt von Westhausen nach Aalen aber viel Zeit in Anspruch, vor allem wenn man selbst zur Arbeit müsse. Außerdem zahle man doppelt. Einmal die Busfahrkarte und dann zusätzlich den Sprit, wenn man doch das Auto nehmen müsse. Grund für die vollen Busse sind Bauarbeiten auf der Riesbahn Wegen Bauarbeiten auf der Riesbahn ist zwischen Donauwörth und Aalen noch bis mindestens 9. Oktober ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Das Landratsamt vermutet, dass die Kapazität der Ersatzbusse nicht ausreicht und Pendler deshalb in die Schulbusse einsteigen. Der Ostalbkreis will Abhilfe schaffen Ein Mitarbeiter des Landratsamtes sei bereits vor Ort gewesen, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Auf der Strecke soll nun ein zusätzlicher Schulbus fahren, teilte eine Sprecherin des Landratsamtes mit. Der Bus soll ab dem 28. September zur Verfügung stehen und die erste Bushaltestelle in Westhausen um 7 Uhr anfahren. Man werde beobachten, ob das Angebot dann ausreiche.