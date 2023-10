per Mail teilen

Eine Elterninitiative in Aalen hat dafür gesorgt, dass die Stadt auf Kinderspielplätzen ein Rauchverbot erteilt. Die Freude über den Erfolg ihrer Online-Petition ist groß.

Mehr als 200 Unterschriften innerhalb kurzer Zeit und die Reaktion des Aalener Oberbürgermeisters Frederick Brütting (SPD) ließ auch nicht lange auf sich warten: Die Online-Petition der Initiative "Rauchfreie Spielplätze in Aalen“ war ein voller Erfolg. Die verantwortlichen Eltern freuen sich, dass ihr Vorschlag direkt auf offene Ohren gestoßen ist.

Schockierender Vorfall macht Eltern wütend

Kippenstummel und gesundheitsschädlicher Zigarettenrauch auf Kinderspielplätzen waren für Antonia Morin und befreundete Familien schon lange ein Dorn im Auge. Ein Vorfall blieb der Mutter von zwei Kindern aber besonders im Gedächtnis.

Antonia Morin und ihr Mann haben gemeinsam mit befreundeten Familien die Elterninitiative "Rauchfreie Spielplätze in Aalen" gegründet. SWR

Eine Frau rauchte am Spielplatz vor ihrem eigenen Kind und ließ anschließend die Kippe in den Sandkasten fallen. Antonia Morin und ihr Mann baten die Frau, dass sie ihre Zigarette in den Aschenbecher wirft. "Die Frau hat sich dann einfach geweigert. Mein Mann hat dann demonstrativ die Zigarette aufgehoben und entsorgt. Aber das hat uns sehr wütend gemacht und wir haben lange darüber geredet."

Oberbürgermeister Brütting reagiert auf Online-Petition

Familie Morin gründete vor wenigen Wochen mit befreundeten Paaren eine Elterninitiative und startete eine Online-Petition für rauchfreie Spielplätze in Aalen. Binnen kurzer Zeit sammelten sie mehr als 200 Überschriften und viele unterstützende Kommentare. Über die sozialen Medien wurde auch Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting auf die Initiative aufmerksam.

Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting hat direkt die Forderung für ein Rauchverbot auf Kinderspielplätzen im Stadtgebiet unterstützt. SWR

Brütting ist selbst Vater von zwei kleinen Kindern und viel auf den Spielplätzen in Aalen unterwegs. "Tatsächlich ist mir auch aufgefallen, dass immer wieder Kippen auf den Spielplätzen liegen und dass geraucht wird." Deshalb verhängte die Stadt nun ein Rauchverbot auf Kinderspielplätzen.

Ich war sehr dankbar, dass dieses Thema in Aalen angesprochen wurde und ich bin froh, dass wir jetzt zu einer guten Lösung gekommen sind.

Antonia Morin ist glücklich, dass der Aalener Oberbürgermeister "die Sorgen der Familien ernst nimmt." Bald sollen Aufkleber auf den Spielplatz-Schildern auf das Rauchverbot hinweisen. Zudem wird die Stadt Kontrollen durchführen. Bei rund 130 Kinderspielplätzen in Aalen hofft Brütting aber auch auf die Unterstützung der Eltern.

Rauchfreie Spielplätze: Saftige Strafen für Sünder möglich

Wenn Eltern künftig rauchende Personen auf Spielplätzen antreffen, dürften sie höflich auf das Verbot aufmerksam machen. Helfe das nicht, dürften sie sich bei der Stadtverwaltung melden. Sündern droht ein Bußgeld von bis zu 150 Euro.

Da es in Baden-Württemberg noch kein einheitliches Rauchverbot auf Kinderspielplätzen gibt, hofft Antonia Morin nun, "dass andere Eltern sich an uns ein Beispiel nehmen und auch Initiativen starten." Damit weitere Kommunen ihre Spielplätze zu rauchfreien Bereichen machen.