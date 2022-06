Ellwanger Kirchenethiker: "Menschen zutiefst enttäuscht von der Kirche"

Die katholische Kirche meldet in diesem Jahr Höchstzahlen an Kirchenaustritten. Was kann die Kirche tun? Darüber haben wir mit dem Ellwanger Pfarrer und Sozialwissenschaftler Sven van Meegen gesprochen.

SWR: Vor ein paar Tagen ist die Zahl der Kirchenaustritte in der katholischen Kirche in diesem Jahr bekannt geworden. 360.000 Menschen haben in Deutschland der Kirche den Rücken gekehrt. Inwiefern überrascht Sie diese Zahl?

Sven van Meegen: Mich trifft die Zahl nicht unvorbereitet, weil ich jedem, der aus der Kirche austritt, hier in meinen Gemeinden einen Brief schreibe. Ich versuche, auf die Menschen zuzugehen, und ich merke, dass die Kirchenaustrittszahlen in den letzten Jahren, vor allem im letzten Jahr, stark angestiegen sind. Deshalb wusste ich, dass sie höher sind als sonst. Dass sie so hoch sind, hätte ich nicht gedacht. Und das trifft mich auch sehr hart.

Prof. Dr. Sven van Meegen Der Ellwanger Theologe und Professor für Sozialethik und Sozialphilosophie und Leitender Pfarrer, Sven van Meegen. Sven van Meegen Sven van Meegen ist Professor für Sozialethik und Sozialphilosophie an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heidenheim, gleichzeitig ist er Theologe. Seit April ist er Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Ellwangen.

Es gibt ja bestimmt verschiedene Gründe, warum die Menschen die Kirche verlassen. Was sind denn aus ihrer Sicht die wichtigsten Beweggründe?

Die wichtigsten drei Beweggründe sind die mangelnde Bindung an die Kirchengemeinde oder die Kirche vor Ort; das zweite, der finanzielle Aspekt und das dritte die Frustration, dass eben gerade auch in der Corona-Krise zu wenig gemacht wurde beziehungsweise einfach Gemeinschaft getragen hätte, aber nicht da war.

"Die Menschen sind zutiefst enttäuscht von der Kirche."

Welche Rolle spielen aus ihrer Sicht die Missbrauchsskandale, die ja immer wieder ans Licht kommen?

Die spielen eine große Rolle, aber nicht die einzige Rolle. Es ist nur die halbe Wahrheit, weil die Gutachten ja auch von der Kirche bewusst in Auftrag gegeben wurden und eine sehr, sehr wichtige Prävention gegen sexualisierte Gewalt, gegen Übergriffigkeit auch in der Kirche verankert wurde. Aber auf der anderen Seite ist es einfach so, dass die Menschen zutiefst enttäuscht sind von der Kirche und dass sie der konkreten Botschaft nicht mehr glauben, genau aus dieser Enttäuschtheit heraus.

"Die katholische Kirche ist einfach ein riesengroßer Tanker."

Warum tut sich die katholische Kirche offenbar so schwer, dieser Entwicklung entgegenzuwirken?

Die katholische Kirche ist einfach ein riesengroßer Tanker, der weniger auf diese Schwierigkeiten vor Ort eingehen kann. Es ist dann immer auch ein weltweites Thema, und diese große Institution ist zu unbeweglich. Das ist vielleicht auch ein Systemgrund.

Wenn Sie jetzt die Hebel in der Hand hätten in der katholischen Kirche: Womit würden Sie beginnen in Sachen Reformen? Was würden Sie als Erstes ändern?

Das Wichtigste in der Kirche ist, dass man auf Menschen zugeht, das Evangelium nicht nur verkündet, sondern auch lebt und vor allem für Notleidende da ist. Und diese drei Dinge würde ich an erste Stelle setzen, nicht System, nicht Verwaltung und vor allem nicht Distanz, sondern Menschen direkt in ihren Notsituationen zu begleiten und das als wichtigstes Element der Arbeit in und für die Kirche.

"Das Wichtigste in der Kirche ist, dass man auf Menschen zugeht, das Evangelium nicht nur verkündet, sondern auch lebt und vor allem für Notleidende da ist", sagt Pfarrer Sven van Meegen. privat

Was heißt es dann für die Kirche? Nur noch 26 Prozent der Menschen in Deutschland sind in der katholischen Kirche. Inwiefern verliert da die Kirche an Einfluss?

Sie verliert Einfluss, indem die Menschen nicht mehr über das reden, was christlichen Glauben und was Kirche ausmacht: Nämlich Nächstenliebe, Menschenwürde, Glaube, Gottesbeziehung und entsprechend ein "sauberes Leben" zu führen. Und was nicht erzählt wird, worüber nicht gesprochen wird, das kommt aus den Gedanken, das kommt aus dem Sprechen, das kommt aus dem Dialog heraus.

Inwiefern spüren Sie das denn bei ihrer täglichen Arbeit in Ostwürttemberg? Dass sich immer mehr Menschen von der Kirche abwenden, das kriegen Sie ja wahrscheinlich im Alltag auch mit.

Vor allem, wenn man sich an der Basis die Hacken abläuft und versucht, den Menschen wirklich in ihren ganz unterschiedlichen Lebens- und Krisensituationen gerecht zu werden und dann durch Skandale alles überdeckt und von vornherein zunichte gemacht wird, das frustriert. Und das merke ich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Kirche im Alltag: Dass das, was früher selbstverständlich war, heute nur unter Schwierigkeiten möglich ist. Und dass diese Kernbotschaft von Jesus dann nicht mehr ankommt, obwohl sie so wertvoll ist. Das trifft mich persönlich sehr hart als Seelsorger.

Was bedeutet das denn für die Menschen, wenn immer mehr aus der Kirche austreten?

Gerade den Sozialbereich trifft es unglaublich hart. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die Arbeit mit Menschen in Not, zum Beispiel in Pflegeheimen, die Sterbenden im Hospiz, gerade diese Menschen trifft jeder Kirchenaustritt unglaublich hart.