Ein 27-Jähriger hat in Giengen an der Brenz seine frühere Nachbarin erschlagen. Der Mann war bei ihr eingebrochen. Am Donnerstag ist der Mann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden.

Das Landgericht Ellwangen hat einen 27-jährigen Angeklagten zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der Mann hatte bei einem Einbruch in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) eine 87-jährige Seniorin erschlagen. Das Gericht ist der Überzeugung, dass der Mann in Tötungsabsicht handelte. Video herunterladen (5,8 MB | MP4) Der 27-Jährige war im März dieses Jahr bei der Frau eingebrochen. Er hatte zuvor selbst in den Haus gewohnt. Als die Seniorin ihn entdeckte, habe er zugeschlagen, hieß es vor Gericht. Die Frau starb am Tag nach der Tat im Krankenhaus. Laut Gericht hat der Mann sein Opfer brutal geschlagen und getreten, um seinen Einbruch zu vertuschen. Beweislage gegen den Angeklagten eindeutig Der Angeklagte hatte die Tat zugegeben, allerdings ausgesagt, es habe sich um einen Unfall gehandelt. Als die Frau ihn bei dem Einbruch ertappt hatte, habe er fliehen wollen. Sie habe ihn daraufhin an einem Bein festgehalten und sei dabei gestürzt. Daraufhin habe er sich quasi "freistrampeln" wollen und habe sie ins Gesicht getreten. An der Kleidung und den Schuhen des Mannes hatten die Ermittler zahlreiche Blutspuren gefunden. Im Prozess vor dem Landgericht Ellwnagen ist ein 27-jähriger Mann wegen Mordes verurteilt worden. SWR Der Verurteilte muss in eine Entzugsklinik Der Täter stand während der Tat unter Drogeneinfluss, daher ordnete das Gericht außerdem die Unterbringung in einer Entzugsklinik an. Mit seinem Urteil folgte das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte eine Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge gefordert, sie sah die Tötungsabsicht nicht als bewiesen an, zumal der Verurteilte auch während der Tat unter der Wirkung von Amphetaminen stand. Dem psychiatrischen Gutachten zufolge war sein Steuerungsvermögen aber kaum eingeschränkt - er sei daher voll schuldfähig. Der 27-Jährige hat das Urteil relativ unbewegt aufgenommen. Dagegen waren die Angehörigen des Opfers nach dem Schuldspruch sehr bewegt: Während der Verurteilte abgeführt wurde, umarmten sie sich, einige hatten Tränen in den Augen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.