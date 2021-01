per Mail teilen

Das Seniorenzentrum Wetzgauer Berg in Schwäbisch Gmünd ist zum am stärksten vom Coronavirus betroffenen Pflegeheim im Ostalbkreis geworden. Seit Ende Dezember haben sich mehr als 100 Menschen angesteckt.

Wie die Stadt Schwäbisch Gmünd dem SWR bestätigt hat, sind in dem Pflegeheim 77 Bewohner und 37 Beschäftigte positiv getestet worden. Elf Senioren sind gestorben. Viele Erkrankte würden auf der Intensivstation behandelt, 51 Bewohner und 13 Mitarbeiter sind inzwischen wieder genesen. Insgesamt lebten in dem Heim 131 Seniorinnen und Senioren. Der Ausbruch war erst am Freitag bekannt geworden, die "Remszeitung" hatte darüber berichtet.

Das Seniorenzentrum Wetzgauer Berg in Schwäbisch Gmünd ist inzwischen zum am stärksten vom Coronavirus betroffenen Pflegeheim im Ostalbkreis geworden. onw-images/Marius Bulling

Liegt eine mutierte Coronavirus-Variante vor?

Laut Internetseite des Heims sind Besuche derzeit nicht möglich. Jetzt habe sich nach Informationen der "Remszeitung" das Landesgesundheitsamt eingeschaltet um zu klären, ob im Seniorenzentrum Wetzgau bereits eine mutierte Virusvariante vorliege. Unterdessen seien die Schutzmaßnahmen erhöht worden: Die Beschäftigten würden täglich, die Bewohnerinnen und Bewohner zwei Mal wöchentlich auf das Coronavirus getestet.