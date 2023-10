per Mail teilen

Bei einer landesweiten Aktion gegen Kinderpornographie hat das Landeskriminalamt fast 140 Tatverdächtige ermittelt. Elf von ihnen kamen aus dem Bereich des Polizeipräsidiums Ulm.

Der Polizei in Baden-Württemberg ist ein Schlag gegen Kinderpornografie gelungen. Auch im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm waren die Ermittler im Einsatz. Dort konnten Beamtinnen und Beamte insgesamt elf Tatverdächtige ermitteln. Im Bereich des Polizeipräsidiums Aalen gab es nach Auskunft des Landeskriminalamts keine Fälle.

Dass die elf Tatverdächtigen ermittelt werden konnten, geht auf Wohnungsdurchsuchungen und Beschlagnahmungen zurück. Die Tatverdächtigen sind zwischen 18 und 59 Jahre alt, teilte das LKA dem SWR mit. Insgesamt wurden 17 Filme und Bilder mit kinderpornographischem Inhalt sichergestellt.

Schlag gegen Kinderpornographie - viele Hinweise aus den USA

Landesweit gab es 122 Beschlüsse, die zu Durchsuchungen und Beschlagnahmungen führten. Viele Hinweise zu den Tatverdächtigen kamen aus den USA. Die US-amerikanische Organisation "National Center For Missing And Exploited Children" (NCMEC) hat die deutschen Behörden auf die Spur geführt. 30 Fälle sind eigene Ermittlungen des LKA.

Das Polizeipräsidium Ulm muss nun die regionalen Ergebnisse der Razzia auswerten, so das LKA. Vor allem geht es um die Frage, wie viele Bilder und Filme in den Computern und Speichermedien der Tatverdächtigen gefunden werden. Auch steht im Fokus der Ermittler, ob hinter den Bildern schwere Missbrauchsfälle stehen - und ob zum Beispiel Kinder zum eigenen Schutz aus Familien genommen werden müssen. Die Opfer, also die fotografierten oder gefilmten Kinder, seien allerdings sehr schwer zu ermitteln und regional zuzuordnen, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes.