Bundesweites Pilotprojekt: Polizei und Justiz in Ulm testen elektronische Strafakte

Was sich in anderen Verfahren schon bewährt, hält nun auch in Strafprozessen Einzug: die elektronische Akte. In Ulm startet ein bundesweites Pilotprojekt zur sogenannten E-Akte.

Strafakten sollen zukünftig nicht mehr in Papierform, sondern nur noch elektronisch an die Beteiligten übermittelt werden. In diesem Verfahren erstellt die Polizei zukünftig eine digitale Ermittlungsakte, die dann über eine speziell dafür entwickelte Datenverbindung sicher an die Staatsanwaltschaft übermittelt wird. Der Ulmer Oberstaatsanwalt Peter Staudenmaier betreut den Umbau zur E-Akte in Ulm und ist froh über die Umstellung.

"Mit Corona haben wir gesehen, wie wichtig es ist, im Homeoffice zu arbeiten. Mit der E-Akte können wir das nun gewährleisten."

Nun könne man von überall und jederzeit auf die Akteninhalte zugreifen. Zudem fallen die Papierakten weg.

Für den Ulmer Oberstaatsanwalt Peter Staudenmaier und seine Kolleginnen und Kollegen soll das Wälzen von Papier-Strafakten bald der Vergangenheit angehören. SWR Kristina Priebe

Die Poststelle des Ulmer Polizeipräsidiums registriert hochgerechnet bislang täglich rund 50.000 Blatt Papier, so Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) bei der Vorstellung des Pilotprojektes am Dienstagnachmittag. Papier, das zukünftig eingespart werden kann. Bis Jahresende soll die digitale Strafakte in Ulm umfassend genutzt werden. Und bis 2025 dann in ganz Baden-Württemberg.

E-Akte am Arbeitsgericht Ulm schon erprobt

Die elektronische Akte ist in der Justiz nichts Neues: Am Bundesgerichtshof aber auch bei Zivilverfahren in Arbeits- und Amtsgerichten ist das System schon im Einsatz. Das Arbeitsgericht Ulm hat zum Beispiel bereits 2019 auf die E-Akte umgestellt.

Papierakten sollen in Ulm bald der Vergangenheit angehören. SWR Kristina Priebe

Viele Beteiligte bei Strafverfahren - Umstellung auf E-Akte schwieriger

Aufgrund der unterschiedlichen Beteiligten an einem Strafverfahren seien die Hürden für eine Umstellung jedoch höher, als bei einem Zivilverfahren, so Staudenmaier. Das Zusammenspiel von Polizei, Staatsanwaltschaft und Ermittlungsrichter mache die Sache schwierig. Ein großes Thema sind demnach die Schreibrechte, denn alle drei Institutionen können an dieser Akte arbeiten.

E-Akten zentral gespeichert - "nichts kann verschwinden"

Strafanzeigen und Ermittlungsberichte der Polizei, Zeugenvernehmungen, Gutachten, Lichtbilder, Anwaltschreiben - das alles umfasst die elektronische Strafakte. Die Akten werden zentral gespeichert. Es sei gewährleistet, dass nichts verschwinden kann, so Oberstaatsanwalt Staudenmaier. Jede Änderung werde automatisch dokumentiert.

Die alten Papierakten, die sich beispielsweise im Keller der Staatsanwaltschaft Ulm stapeln, werden nicht nachträglich digitalisiert. Sie werden weiterhin aufbewahrt, je nach Delikt über mehrere Jahre, und werden dann vernichtet. So soll das Papierarchiv dann auch nach und nach verschwinden.