Nach dem Schwörmontag folgt für einige Ulmer am Tag danach ein saftiger Kater. Viele decken sich daher mit Katermittel ein - doch in Apotheken werden Medikamente bereits knapp.

Apotheker wissen schon lange, dass Salz-Zucker-Mischungen nach einer zu langen Partynacht helfen können. Eigentlich sind sie aber als Mittel gegen Durchfall oder bei Stoffwechselerkrankungen gedacht. Nun scheinen auch Influencer im Internet die Vorteile der Elektrolyte nach durchgefeierten Nächten erkannt zu haben und rühren die Werbetrommel.

Ein Video auf Youtube mit dem Titel "Elotrans: Saufen ohne Konsequenzen" hat mittlerweile knapp eine halbe Millionen Aufrufe.

Ulmer Apotheker sehen anstehenden Schwörmontag als Grund

Und auch in Ulm werden die Elektrolyte derzeit knapp. Viele Apotheker haben da schon eine Idee weshalb: Der Schwörmontag steht an. Gerade in den vergangenen beiden Wochen hat zum Beispiel Sandy Winkelhofer in der Ried-Apotheke besonders oft Elektrolyte verkauft.

Was Elektrolyte sind Elektrolyte sind Stoffe, welche in der Lage sind, elektrischen Strom in wässriger Lösung zu leiten. Kommen die Inhaltsstoffe aus dem Gleichgewicht, können Körperzellen ihren Aufgaben nicht mehr richtig erfüllen. Bekannte Beispiele sind Kalium, Natrium, Magnesium und Kalzium. Um ausreichend Natrium und Chlorid zu sich zu nehmen, sollte man Kochsalz zu sich nehmen. Für Kalium eignen sich Nüsse, Kartoffeln, Avocado und Vollkornprodukte. Kalzium befindet sich ebenfalls in Milchprodukten, aber auch in Nüssen und Grünkohl. Quelle: Apotheker Sandy Winkelhofer

Vor allem junge Menschen fragten nach den Pulvern zum Auflösen. Winkelhofer zufolge hilft das Medikament, das eigentlich für Durchfall-Patienten gedacht ist, wirklich gegen einen Kater nach einer durchgefeierten Nacht. Doch auch bewährte Hausmittel helfen, so der Experte. Es müsse zum Beispiel etwas Salziges sein. "Der Rollmops am Morgen danach ist auch keine schlechte Idee. Das ist Geschmackssache."

"Es stimmt. Durch den Alkoholkonsum verliert der Körper wichtige Stoffe. Mit den Elektrolyten gibt man ihm diese wieder zurück."

Auch Apotheker-Kollege Philipp Klemm in der Hirschapotheke in der Fußgängerzone beobachtet: Elektrolyte liegen in Ulm in Trend. "Wir sehen eine um bis zu 200 Prozent höhere Nachfrage bei Elektrolyten als gewöhnlich", berichtet er.

Auch andere Medikamente sind knapp

Doch nicht nur bei Elektrolyten gibt es Engpässe in den Regalen. Auch andere Medikamente mit dem Wirkstoff Ibuprofen, wie Fieber- oder Schmerzsäfte, sind schwer zu bekommen. Nasen-Sprays für Kinder werden rar. Das liegt laut Klemm an unterbrochenen Lieferketten bei den Herstellern. Diese wiederum sehen weltweiten Fachkräfte Mangel und Lockdowns in China und Indien als Problem. Der Ulmer Medikamentenhersteller Teva, der Mutterkonzern von „Ratiopharm“

erklärte dem SWR:

„Die Lieferengpässe sind auf einen unerwarteten und stark erhöhten Bedarf im Markt aufgrund der Erkältungs- und Grippewelle zurückzuführen.“

Einzelne Medikamente sind daher knapper als sonst. Apotheker Sandy Winkelhofer sieht dennoch keinen Grund für Beunruhigung. "Wegen vorausschauender Planung können wir trotz Lieferengpässen alle Kunden bisher adäquat bedienen", betont er.