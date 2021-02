per Mail teilen

Regionalpolitiker beklagen mangelndes Engagement der Landespolitik für die Regio-S-Bahn Donau-Iller. Die Landräte der Kreise Alb-Donau, Biberach und Heidenheim sowie der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) haben einen Brandbrief an Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) geschrieben. Darin weisen die Landräte Kritik des Verkehrsministers zurück, sie hätten Schuld an einem verzögerten Start der Regio-S-Bahn. Dagegen sprechen die Lokalpolitiker von einem zunehmenden Vertrauensverlust ins Stuttgarter Verkehrsministerium. Baden-Württemberg müsse die S-Bahn noch Ende des Jahres aufs Gleis setzen, konkret auf der neu elektrifizierten Südbahn. Sie sei von Anfang an rein elektrisch zu betreiben, nicht mit einem Mix aus Elektro- und Dieselzügen, wie derzeit vom Land geplant. Für die Fahrgäste müsse eine deutliche Verbesserung des Angebots erkennbar werden. Die Regio-S-Bahn Donau-Iller soll aus acht Linien im Großraum Ulm/Neu-Ulm bestehen mit dem Ulmer Hauptbahnhof als Drehkreuz.