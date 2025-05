Im urmu Blaubeuren ist eine Sonderausstellung zur Eiskzeitkunst eröffnet worden. Das Mammut und der Höhlenlöwe haben nach Jahren der Wanderschaft nun dort eine Heimat gefunden.

Wenn man den Ausstellungsraum im Urgeschichtlichen Museum Blaubeuren (URMU) im Alb-Donau-Kreis betritt, wird der Blick magisch von den beiden Figuren aus Elfenbein angezogen. Dabei ist das Mammut gerade mal 3,8 Zentimeter groß, der Höhlenlöwe ist mit seinen 5,6 Zentimetern nur geringfügig größer.

Trotzdem faszinieren die rund 40.000 Jahre alten Eiszeitfiguren aus der Vogelherdhöhle im Lonetal (Kreis Heidenheim). Das Mammut und der Höhlenlöwe zählen zu den ältesten figürlichen Kunstwerken der Menschheitsgeschichte.

Mammut und Höhlenlöwe bei Sonderausstellung im urmu

"Man bekommt das emotionale und die wissenschaftliche Basis", beschreibt Museumsdirektorin Stefanie Kölbl die neue Sonderausstellung "Schau! Das Mammut und der Höhlenlöwe". Besucherinnen und Besucher erfahren etwas über die Grabungsgeschichte und die Fundstelle in der UNESCO-Welterbehöhle im Lonetal. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erläutern den geschichtlichen Wert der eiszeitlichen Figuren auf Info-Tafeln.

Das Mammut aus der Vogelherd-Höhle ist die älteste, vollständig erhaltene Skulptur der Welt. Seine Bedeutung für die Geschichte der Menschheit wird im Urmu Blaubeuren beleuchtet. SWR Markus Bayha

"Das ist etwas, das für alle Menschen auf der Erde wichtig ist", meint Nicholas Conard von der Universität Tübingen. Sein Grabungsteam hat die Figuren 2006 in der Vogelherd-Höhle entdeckt. "Was der Mensch ist, das können wir hier anhand der Anfänge der Kunst erläutern." Deshalb seien die Figuren von unglaublicher geschichtlicher Bedeutung.

Das ist etwas, das für alle Menschen auf der Erde wichtig ist.

Urmu setzte sich gegen Uni Tübingen und Museum Ulm durch

Bis zum März 2026 sind die beiden Eiszeitfiguren im Rahmen der Sonderausstellung in Blaubeuren zu sehen. Nach einer kurzen Pause bekommen sie dann eine dauerhafte Heimat im urmu. Lange Zeit waren Mammut und Höhlenlöwe im Archäopark in Niederstotzingen (Kreis Heidenheim) ausgestellt. Nach dessen Schließung Ende 2022 wurden sie im Archäologischen Landesmuseum Konstanz gezeigt.

Das Urgeschichtliche Museum hat sich als neuer Ausstellungsort gegen die Universität Tübingen und das Museum Ulm durchgesetzt. "Was uns am meisten überzeugt hat, ist die Vermittlungsarbeit", begründete Staatssekretär Arne Braun (B90/Die Grünen) bei der Eröffnung der Sonderausstellung die Entscheidung. "Hier wendet man sich an ein Fachpublikum, an Familien und es gibt eine Anbindung an den Tourismus." Ein weiterer wichtiger Punkt sei gewesen, dass man die Kunst im ländlichen Raum fördern möchte.

Auch der Höhlenlöwe wurde in der Vogelherd-Höhle im Lonetal im Kreis Heidenheim gefunden. Die Figur aus Mammut-Elfenbein ist etwa 40.000 Jahre alt. SWR Markus Bayha

Über den Zuschlag für das Urgeschichtliche Museum in Blaubeuren freut sich auch der Landrat des Alb-Donau-Kreises, Heiner Scheffold (parteilos). Für ihn ist die räumliche Nähe zwischen dem Fundort im Lonetal und dem jetzigen Präsentationsort in Blaubeuren wichtig. "Und das Mammut finde ich einfach wunderschön. Nichts repräsentiert die Eiszeit so sehr", schwärmt er weiter.

Eiszeitkunst frühestens Ende 2026 dauerhaft im urmu zu sehen

Für die dauerhafte Ausstellung des Mammuts und des Höhlenlöwens im urmu Blaubeuren sollen neuen Räume geschaffen werden. Wie genau die aussehen, will Museumsdirektorin Stefanie Kölbl noch nicht verraten. Einen groben Termin für den endgültigen Einzug der beiden Figuren aus der Eiszeit gibt es allerdings schon: Frühestens Ende 2026/Anfang 2027 könnte es so weit sein.