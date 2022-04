Eisplatten von Lastwagen beschädigen Autos

Herunterfallende Eisplatten von Lkw haben in den Kreisen Neu-Ulm und Günzburg mehrere Autos beschädigt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. In Vöhringen im Kreis Neu-Ulm war ein Auto nicht mehr fahrbereit, nachdem eine Eisplatte von einem Lastwagen herabgestürzt war. Die Eisplatte hatte sich gelöst, als der Lkw-Fahrer gegenlenken musste, weil er auf die Gegenfahrspur geraten war. Laut Polizei setzte der Lastwagenfahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Auch auf der A7 bei Altenstadt sowie bei Neu-Ulm trafen Eisplatten Autos. In beiden Fällen gingen die Windschutzscheiben kaputt. Die Eisplatten hatten sich von vorausfahrenden Sattelzügen gelöst. Außerdem entstand bei Jettingen-Scheppach (Kreis Günzburg) Schaden von mindestens 1.000 Euro, als an einem Kreisverkehr von einem Planenanhänger eine Eisplatte auf ein Auto prallte.