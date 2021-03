Das Bayerische Eisenbahnmuseum in Nördlingen öffnet ab Samstag wieder. An diesem Wochenende haben Kinder bis 14 Jahre nach Angaben des Vereins sogar freien Eintritt. In den großen Hallen des Museumsbetriebswerks sei genügend Platz, heißt es auf der Internetseite, - nicht nur für die Lokomotiven, sondern auch für einen kontaktfreien Museumsbesuch. Außerdem gibt es ein großes Freigelände. Interessierte können mehr als 200 Fahrzeuge anschauen, darunter eine Dampflok aus dem Jahr 1889, einen denkmalgeschützten Lokalbahnwagen aus dem Jahr 1903 oder Schnellzugwagen aus den 60er Jahren. In manche Fahrzeuge darf man auch hinein.