Erstmals Schlittschuhbahn am Ulmer Münster eröffnet

Schlittschuhlaufen am Ulmer Münster: Auf dem Münsterplatz hat am Montag erstmals eine 200 Quadratmeter große Bahn eröffnet. Bei milden sechs Grad sucht man Eis allerdings vergeblich.

In Ulm hat am Montag erstmals eine Schlittschuhbahn auf dem Münsterplatz eröffnet. Zwei Wochen lang, bis zum 15. Januar, können dort Schlittschuhbegeisterte kostenlos fahren. Der Aufbau der Kunststofffläche dauerte allerdings länger als geplant, die Eröffnung um 10 Uhr am Montagvormittag klappte nicht. Der Grund: Kunststoffplatten fehlten.

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) erklärt, welche Idee hinter der Eislaufbahn am Ulmer Münster steckt:

"Eislaufen" auf 200 Quadratmetern möglich

Die Bahn besteht aus gleitfähigem Kunststoff und ist 200 Quadratmeter groß, teilte die Stadt Ulm mit. Die Kosten von mehr als 20.000 Euro trägt zum größten Teil der Bund über ein Förderprogramm. Schlittschuhe können die Läuferinnen und Läufer entweder selbst mitbringen oder sich welche vor Ort gegen ein Pfand ausleihen.

Den winterlichen Rahmen für das kostenfreie Schlittschuhvergnügen bildet der Märchenwald, der schon während des Weihnachtsmarktes aufgebaut war. Außerdem gibt es fünf Stände mit Essen und warmen Getränken. Die Schlittschuhbahn hat von 10 bis 20:30 Uhr geöffnet.

In vielen Städten wurden dieses Jahr die klassischen Schlittschuhbahnen aus Eis durch eislose Alternativen ersetzt - so wie in Ulm. Doch wie fährt es sich auf einer "Eisbahn" aus Plastik?

Schlittschuhbahn in Ulm soll Innenstadt beleben

Die Idee einer Schlittschuhbahn ist laut der Stadt im Rahmen des Innenstadtdialogs entstanden und wird zum ersten Mal umgesetzt. Laut Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) soll mit solchen und ähnlichen Aktionen die Innenstadt belebt und ein Gegengewicht zum Onlinehandel gesetzt werden.

Es ist aber nicht die einzige Möglichkeit in Ulm und Neu-Ulm zum Eislaufen. Die Eissporthalle am Donaubad auf der Neu-Ulmer Seite hat ebenfalls geöffnet, die Freizeitsportlerinnen und -sportler müssen sich die Halle allerdings mit den Vereinen teilen. Die Außenfläche bleibt in dieser Saison aus Energiespargründen geschlossen.