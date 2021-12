Eisbaden für den guten Zweck - Sabrina Brinker spendet für "Mukoviszidose e.V."

Sie ist Eisbaderin aus tiefster Überzeugung: Sabrina Brinker aus Neu-Ulm Burlafingen geht jedes Jahr ins kalte Wasser. Dahinter steckt eine Spendenaktion für den Verein "Mukoviszidose e.V."

Kein Zögern beim Eintauchen: Die Eisbaderin Sabrina Brinker weiß, wofür sie ins kalte Wasser steigt. SWR Kristina Priebe

Die Sonne scheint – ideales Badewetter. Wären da nicht die eisigen Temperaturen. Drei Grad hat es am See in Burlafingen. Sabrina Brinker hält das aber nicht ab – im Gegenteil. Sie geht Eisbaden. Nicht unbedingt ein Hobby, sondern eine ganz besondere Spendenaktion: für den Verein "Mukoviszidose e.V." in Ulm.

"Ich möchte einfach ein bisschen was dazutun, weil meine Freundin leider daran erkrankt ist und den Kampf nicht gewonnen hat."

Schon im vergangenen Jahr hat Sabrina Brinker so Spenden gesammelt. Eine Erinnerung an die verstorbene Freundin Nora. Früher sind sie viel zusammen Baden gegangen. Noras Armband trägt Sabrina Brinker auch im eiskalten See, wenn sie ihre kurze Runde dreht.

"Ich zittere zwar, aber mir ist nicht kalt. Ich kann es empfehlen."

Drei Grad hat es zur Zeit im See von Burlafingen. Kein Problem für Eisbaderin Sabrina Brinker. SWR Kristina Priebe

2.600 Euro sind im vergangenen Jahr zusammengekommen, dieses Jahr sollen es 3.000 werden. Immer wenn jemand mit dem Stichwort "Eisbaden" an den Mukoviszidose Förderverein spendet, geht sie am nächsten Tag ins Wasser – bis Silvester noch. Deswegen heißt es nach dieser Runde: Aufwärmen. Morgen könnte schon das nächste Bad anstehen.