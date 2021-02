In Corona-Zeiten ist für die freie Zeit Kreativität gefragt. Während die einen das Heimwerken oder das Backen für sich entdeckt haben, gehen andere im Winter in Seen baden: Eisbaden. Die 27-jährige Lea Schade hat das Eisbaden Ende des vergangenen Jahres für sich entdeckt. Mit ihrer Nachbarin Lena Pukan geht sie seitdem zwei bis drei Mal die Woche in einen der Neu-Ulmer Baggerseen.