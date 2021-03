In Aalen bereiten sich die Einzelhändler auf die lang ersehnte Öffnung vor. Vor Montag ist noch allerhand zu tun, denn noch immer steht teils das Weihnachtssortiment in den Regalen.

In dieser Buchhandlung werden noch kurz vor der Öffnung die neuesten Krimis ins Regal gestellt. SWR Frank Polfike

In der Buchhandlung Osiander in Aalen werkeln sie zu dritt. Filialleiterin Martina Lietze und zwei ihrer Angestellten. Die Regale sind zwar noch gut gefüllt, aber vor allem mit Büchern, die eigentlich in der Weihnachtszeit hätten verkauft werden sollen. Darunter Kochbücher, Weihnachtsmärchen und Co. "Die sind jetzt auch passé", sagt Lietze.

Daneben stehen ein Tisch mit Weihnachtsdeko und ein Drehkreuz mit Kalender für das laufende Jahr. Zwar habe die Buchhandlung auch das sogenannte Click & Collect-Modell - also das Bestellen und Abholen - genutzt, aber ganz so erfolgreich sei das nicht gewesen.

Einzelhändler reduzieren Winterware

Auch im Modehaus Funk am Spritzenhausplatz wird vor Montag fleißig gearbeitet. Der Geschäftsführer Tobias Funk steht mit der Etikettier-Pistole in der Hand am Karussell und reduziert die Preise von Winterkleidung: 50 Prozent lautet die neue Ansage.

Im Aalener Modehaus werden noch schnell die letzten Artikel etikettiert. SWR Frank Polifke

Funk rechnet mit etlichen Interessenten - vor allem Schnäppchenjäger - am Montag. Und die kommen aller Voraussicht auch nicht nur aus Aalen und Umgebung.

Inzidenzwert muss stabil bleiben

Im benachbarten Kreis Heidenheim sind die Inzidenzwerte, die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, über der 50er-Marke. Geschäfte müssen also zu bleiben. Das könnte auch dem Ostalbkreis drohen. Sobald der Inzidenzwert die 50 knackt, ist es mit der Öffnung wieder passé.